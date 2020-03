Argentina decide mantener partidos de fútbol, por ahora

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, aseveró que “parar el fútbol también tiene sus riesgos, sus consecuencias económicas. El principal ingreso de todos los clubes es el televisivo. Si no hay fútbol, imagino que no nos van a pagar. Eso va a cortar la cadena de pagos”.

A su vez, el técnico de Banfield, Julio Falcioni, detalló que “yo soy un paciente de riesgo. Tuve neumonía, cáncer, me hicieron quimioterapia… Salimos a jugar (contra Gimnasia La Plata el viernes en el arranque de la Copa de la Superliga) porque nos dijeron que si no lo hacíamos, nos sacaban los puntos”.

