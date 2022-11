Argentina continúa en la contienda y México se ahoga en la orilla

Un Lionel Messi en estado de gracia comandó la victoria de Argentina, gracias a un gol suyo en el 64′ y le entregó la asistencia a Enzo Fernández (entró de cambio) al 87′. A pesar de que en el primer tiempo ambos equipos no exhibieron un buen juego, crearon jugadas interesantes. Pero no todo es negativo para México, ya que Andrés Guardado entró a la lista de jugadores que han tenido minutos en cinco mundiales diferentes. (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022).

