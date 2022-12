Argentina Brasil

Para 1893 , no solo habían fundado ya sus primeros clubes, si no que formaron la primera institución nacional de Sudamérica, la ‘ Argentine Association Football League’ , predecesora de la AFA. La ‘ Confederação Brasileira de Desportos’ , antecesora de la CBF, apareció algo más tarde, ya en 1914. Ese mismo año también se registró el primer choque oficial entre ambas, que sentó las bases de la llamada ‘ Copa Roca ‘, un torneo amistoso en honor al presidente argentino Julio Argentino Roca que enfrentaba a los dos combinados.

You May Also Like