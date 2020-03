Argentina autoriza tres vuelos extraordinarios de Copa para repatriar a sus ciudadanos

No obstante, luego de las gestiones de la empresa y las autoridades, el estatus de esos pasajeros cambio y ya no es de varados, sino en tránsito.

De acuerdo con Infobae, los vuelos de los varados no podían ingresar al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires porque su tripulación no era argentina.

¡Varados en el Aeropuerto de Tocumen! Argentinos ruegan volver a sus casas, Copa Airlines no tiene autorización para volar y no pueden entrar a Panamá. @CancilleriaARG debe resolver pronto, el aeropuerto de Tocumen está próximo a cerrar. #COVIDー19 pic.twitter.com/T7gwuyprkT

En principio serían tres vuelos extraordinarios, que solo son para argentinos que ya estaban en Panamá y saldrían a la 1:10 a.m., 2:10 a.m. y 3:10 a.m.

You May Also Like