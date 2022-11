Arden edificios de la Universidad

Es una realidad que no merecen los universitarios, ni la misma provincia ni el país. Cuando en Colón las clases reinicien presencial (aún esto no ha ocurrido precisamente por las condiciones de los edificios), ahí deberán recibir sus clases —si es que será posible— no menos de 800 estudiantes. Bueno, que se sepa. Eso es también un verdadero peligro, porque hablamos de infraestructuras condenadas, imposibles de recuperar, como lo evidencian las remodelaciones hechas, pero que siguen peor.

Algo parecido, con igual objetivo, habría que hacer en Colón, respecto a las instalaciones que alojan al Centro Regional Universitario. La casa, en la que se forma la juventud y se da acabado a los futuros profesionales, está colapsando. Y es que parte de las edificaciones que vienen del “Silver Roll”, del tiempo de los norteamericanos, son una ofensa a lo que merece la academia universitaria en Colón. Si se recorre dicha instalación, que el estudiantado ha llamado el “Arca de Noé”, cualquier visitante no podrá creer lo que sus ojos ven, de seguro que entrará en “shock”. Hablamos de la supervivencia de edificios en ruina que no soportan el tiempo.

No olvido la creatividad de un amante de los museos, cuyo edificio estaba en completo y lamentable deterioro. El ingenioso, en una noche escogida por él, alborotó a los medios informativos anunciando que ese edificio ardía en llamas. Que se estaba quemando. Miles de ciudadanos, preocupados al escuchar la noticia, abarrotaron el lugar, quedando asombrados al percatarse que no había fuego alguno.

