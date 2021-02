ARCO decidirá en abril si se celebra o se pospone a 2022

“ No estamos acostumbrados a tener tan pocas certezas , pero es lo que toca -ha aseverado-, no debemos tener miedo a improvisar lo que podamos”. La selección de galerías que participarán en ARCO ya está lista y todas, menos una, han aceptado el cambio de fechas a julio. La feria solo se celebraría si es “seguro” y también “si es rentable” para las galerías.

La feria debería de haberse celebrado a finales de este mes , pero se pospuso a julio (7 al 11) para tratar de asegurar la presencia internacional por la pandemia. Su directora, Maribel López cree que si en abril no se da una serie de condiciones, lo adecuado no será volver a poner otra fecha este año , sino será celebrarla ya en 2022, según ha avanzado este jueves a los medios durante la presentación de una exposición.

