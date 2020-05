Archie, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, cumple su primer año de vida

Es difícil saber si sus padres se atreverán, vista su relación con los medios, con los que, entre otras cosas, tienen varias cuitas judiciales pendientes, a publicar alguna imagen de su hijo en redes sociales para felicitarle este primer cumpleaños. Anunciaron recientemente que sí que habría imágenes de este día, pero de ser así no cabe duda de que la distribución no será por método tradicional. A la vista está que Archie está siendo una punta de lanza para que cambien ciertas cosas. Y eso que solo lleva en el mundo 365 días…

Aunque estas diferencias eran asumibles, se fueron haciendo mayores conforma pasaban los días. El cisma por el Baby Sussex, como se le conocía, comenzó cuando no se dio a conocer su nombre, pero sí su peso, 3,311 kilogramos. Además, el centro elegido no era el St. Mary’s de Paddington, el cual venía siendo tradición.

Ya desde los meses anteriores a su nacimiento se venía barruntando que los duques de Sussex no se iban a comportar como los de Cambridge a la hora de tratar con la prensa y así fue: sus padres anunciaron que preferían una privacidad absoluta y que no habría información previa para los periodistas sobre el hospital ni fotografía del alta del centro.

You May Also Like