Arcahaie vs Cruz Azul (0-0) CONCACAF Liga de Campeones; Resumen

Otra falla más, ahora fue Walter Montoya y su disparó enviado a un costado de la meta y así nos íbamos al descanso. Reynoso realizó cambios y mando a Adrián Aldrete en su regreso tras una lesión, además de Yoshimar Yotún para otorgarle más profundidad a su equipo. Y sí, hubo mejoras, pero no las suficientes para vencer a un equipo que también jugaba en cancha ajena, pues el partido se dio en el país vecino y no en tierras haitianas.

Cruz Azul no puede confiar en los jugadores suplentes. Si bien la ideología de Juan Reynoso es la rotación, el técnico necesita sí o sí a los habituales titulares. Esta noche, los celestes no pudieron hacerle ningún tipo de daño al Arcahaie de Haití , su primer rival en la Liga de Campeones de Concacaf ; que pese a tener una nómina de mucho menor costo y preparación, jugar con un equipo que apenas promedia los 21 años de edad, la Máquina no supo ser superior.

