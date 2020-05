Arbeloa trolea al Barcelona a los 30 segundos de empezar una entrevista

Valentí Sanjuan trató de picar aún más a Arbeloa, al comentar: “Se lo he pedido a Piqué … ¿No se atreve Piqué?”, aunque el exmadridista no quiso echar más leña al fuego y dejó ahí la guasa con los azulgrana.

“Sé que eres el Barça”, prosiguió: “Y también que has invitado a muchos jugadores del Barça y no ha aceptado nadie, ha tenido que venir uno del Madrid a aceptar la entrevista”, afirmó sin pestañear el exlateral merengue.

