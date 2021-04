Arauz o Lasso, ¿quién gana con la desinfomación en redes sociales? | Informes | Noticias

“Cuando se trata de memes, el 80% no verifica su validez ya que es considerado como chiste y no tienen confianza en las instituciones ni medios de comunicación”, afirma el estudio. (I)

Tratar de verificar los contenidos difundidos por estos actores no es nada fácil. Según Astudillo, los posts desinformativos de estos personajes se confunden con opinión: “ Ellos mezclan datos con opinión y la opinión no se puede verificar porque la opinión se respeta. Hemos encontrado casos en contra de Arauz y Lasso ”.

Pero esta ola de desinformación crece exponencialmente en momentos electorales como el actual porque la población quiere ver “lo que le interesa, con lo que está de acuerdo”, y no está dispuesta a tolerar visiones opuestas, afirma Tania Orbe, catedrática de la Universidad San Francisco de Quito. “Hemos llegado al nivel de que si no hay una versión con la que estoy de acuerdo, pues me la invento”.

