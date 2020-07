Arap y el Senan detectan cuatro embarcaciones realizando pesca ilegal

El Gobierno de Panamá combate la pesca ilegal y para ello, en el último año, ha impulsado diferentes acciones destinadas a prevenir, desalentar y eliminar esta pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y de acuerdo con la administradora de la Arap, estas pescas ilegales ponen en riesgo los recursos acuáticos y el sustento de los pescadores principalmente los que viven en las zonas costeras.

