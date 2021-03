ARAP espera tener lista ley de pesca antes de auditoría

Consultado sobre este proyecto de ley, el dirigente de los pescadores, Rigoberto Mera dijo que la revisión era necesaria, independientemente de la tarjeta amarilla de la UE, porque es una regulación que tiene más de 60 años sin ser modificada, pero reclamó una mayor comunicación del Ejecutivo con los trabajadores del mar. Alegó que parte del problema de la pesca ilegal ocurre más con la flota internacional y no con los pescadores artesanales. Igualmente indicó que con la ley se favorece el desarrollo de proyectos acuícolas, “lo cual no es malo sino quienes están detrás”.

En la hoja de ruta que ha seguido Panamá para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada está la alianza con la oenegé Global Fishing Watch (GFW) para monitorear las embarcaciones.

“Esto no sería entrar en una lista más, sería una prohibición comercial que representa $139 millones al año en mariscos que no se podrán exportar”, subrayó la administradora de la ARAP, Flor Torrijos.

En diciembre de 2019, la UE sancionó a Panamá con una tarjeta amarilla como primer paso de un proceso, que el bloque europeo denomina identificación previa o advertencia al país para ser considerado no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

