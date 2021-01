Arap e Incopesca firman memorándum de entendimiento

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura ( Incopesca) firmaron un memorándum de entendimiento en materia de cooperación para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR). En cumplimiento con la aplicación de las medidas del Estado Rector de Puerto, la administradora general de la Arap, Flor Torrijos, suscribió un memorándum de entendimiento con Incopesca, enmarcado en el rol que desempeña la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura – FAO.

