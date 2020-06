Arap califica como positiva reunión con la Unión Europea

La administradora de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Flor Torrijos calificó como positiva la reunión donde la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea (DG Mare) evaluó los avances de la República de Panamá en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).

You May Also Like