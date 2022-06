Aragón prepara una candidatura en Jaca para los Juegos de 2034 y achaca el fracaso a la “intransigencia” de Cataluña

“ Hemos estado trabajando hasta el último momento , pero la Generalitat no ha aceptado nunca nuestras alternativas, y el COE no ha hecho para que fuera debatidas”, ha agregado el consejero, que ha asegurado en todo momento sentirse respaldado en las decisiones adoptadas tanto por las comarcas pirenaicas como por la sociedad civil y política de la Comunidad.

You May Also Like