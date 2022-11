Arabia Saudita y un penal regalado y fallado, como si una maldición hubiera llegado

El delantero del Barcelona aprovechó un error en la salida del conjunto árabe para quedar mano a mano con el arquero. Robert únicamente tuvo que definir al poste más lejano del arquero para cerrar el marcador. Dicho sea de paso, el ariete europeo firmó su primer tanto en un Mundia l, a pesar de haber asistido a Rusia 2018, no pudo marcar. Además, c onsiguió igualar la marca de Pelé de 77 goles de forma internacional con su selección.

Unos minutos después, Salem Al-Dawsari –el verdugo de Argentina en el primer encuentro– fue el encargado de cobrar desde los once pasos. No era una tarea sencilla, enfrente tenía a Szczęsny , quien es considerado como uno de los mejores arqueros del mundo.

