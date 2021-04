Arabia Saudita autorizará a las mujeres a conducir en 2018

“íEs un día muy feliz! Aún no me lo creo, sólo me lo creeré cuando lo vea con mis propios ojos”, dijo Shatha Dusri, empleada de la compañía petrolera Aramco en Dahrán (este), que reconoció haber conducido en el interior del complejo residencial cerrado en el que vive, pero nunca en un espacio público. La prohibición de conducir llevaba tiempo suscitando las críticas de las organizaciones pro derechos humanos.

