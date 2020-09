Arabia Saudita anuló las cinco penas capitales por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi

Tras el fallo de este lunes, Turquía dijo el lunes que la decisión de la justicia saudita no cumple con las expectativas mundiales. “El veredicto final que un tribunal saudí emitió hoy con respecto a la ejecución del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado del Reino en Estambul no cumplió con las expectativas de Turquía y de la comunidad internacional” , escribió en Twitter Fahrettin Altun , director de comunicaciones de la presidencia turca.

La justicia turca comenzó a juzgar a comienzos de julio a 20 sauditas, dos de ellos cercanos al príncipe heredero, el ex-consejero Saud al Qahtani y el ex segundo de la inteligencia, el general Ahmed al Assiri , identificados como los autores intelectuales del asesinato. El primero fue objeto de investigación en Arabia Saudita, pero no fue inculpado por “pruebas insuficientes” y el segundo, acusado, fue absuelto por los mismos motivos, según la fiscalía saudita.

“El fiscal saudita ha realizado un nuevo acto en esta parodia de justicia”, aseguró en un tuit la relatora especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard , cuya opinión no vincula a la ONU. “Estos fallos no tienen ninguna legitimidad jurídica o moral” , aseguró.

