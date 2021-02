‘Aquí lo que prima es la cultura del juega vivo’

No. Y si tuviéramos incentivos fiscales podría ser aun más accesible. Él quiere que todo sea gratis. ¿Pero y el artista? Esto es nuestro trabajo, no un pasatiempo.

Cero. Aquí se cree que todo el que señala o protesta tiene intereses y no, no es así.

Es el único que dice que sí hizo el trabajo. Pero lo ponen como presentador de eventos, no como comunicador, que es lo que decía el contrato. ¿Entonces le pagaron de otro contrato? Además, no tiene los 50 mil seguidores que exigía el contrato.

Si no presenta el informe y rinde cuentas reales, sí debería renunciar. Igual que todos los que no rinden cuentas.

Saber el aforo permitido (hoy abrimos y no lo sabemos) y que no haya prohibición de salir en fines de semana ni de noche. Esos son nuestros únicos horarios.

No hubo nada en Panamá Compra hasta septiembre. Desde agosto él tenía las facturas a su nombre. Se tuvo que hacer para que la gente cobrara. Luego detectamos lo de los comunicadores. Esperamos a diciembre que acababa el contrato y como no vimos resultados, denunciamos.

