¿Qué es ser panameño?

Me lo he preguntado muchas veces, y francamente no sé. Diría que son las personas que nacieron en este espacio o han llegado a quererlo.

Las mayores contradicciones del panameño.

Somos hospitalarios, pero nos ha salido esta vena xenófoba que da miedo. Es de vergüenza. ¿Pro mundi beneficio o Panamá para los panameños?

¿Esa xenofobia es creciente y generalizada o solo parte de la invocación diaria del periodo de incidencias?

Parece ser una tendencia y se ha magnificado con las redes. ¿Sacar del país a una extranjera, porque nos llamó monos en su muro personal de Facebook? Totalmente fuera de proporción.

¿Qué significa la corrupción para el panameño?

Que así funciona Panamá.

¿Por qué no se condena la corrupción como se debería? ¿Porque no se ve como algo anormal o porque es parte de las reglas del juego de vivir aquí?

La corrupción es la regla del juego. La gente lo espera, porque así ha sido desde el siglo XVI. Esperamos que suban y que roben, pero que nos ayuden. Y si por carambolas tú puedes subir también, se espera que tú hagas lo mismo.

¿Qué sería de Panamá sin el juega vivo?

No sería Panamá. Sería otro país. Uno mejor.

¿Qué pasa que no salimos a protestar, como sí pasó en la cruzada civilista? ¿Falta de motivos, comodidad, con bonanza económica no se producen cambios o…?

Un poco de todo eso. El panameño no es de protestar. No siente la necesidad de hacerlo.

¿Por qué?

Me hago esa pregunta también. Aunque a veces pienso que es mejor. Si protestáramos por lo que debiéramos quizá algo cambiaría, pero, ¿a qué costo? Y es muy duro ir contra esta cultura que ya está arraigada en tanta gente.

¿Por qué no hay escándalo, por más grave que sea, que nos indigne por más de dos días?

Por desmemoriados y “felices”.

¿Somos una sociedad feliz o una que se hace pasar por jovial y despreocupada?

Un poco de ambos. O quizá entendemos que no somos Suiza, pero nos alegramos de que tampoco somos El Salvador u Honduras.

¿Qué hace feliz al panameño?

Un plato de arroz con pollo… o estar en la papa.

¿Qué tan arraigada tenemos la cultura de la quincena?

Ese es uno de los problemas de los países que van saliendo de pobres. Cuando mejore la educación, eso dejará de ser.

Entonces, ¿lo nuestro es desesperanza aprendida o resignación?

Yo no veo desesperanza. Ni siquiera resignados. Simplemente acostumbrados. Es como quejarse de que el sol sale por el este o el agua moja… Es primera vez en la historia de Panamá que llevamos 30 años de transiciones políticas pacíficas. Llevamos 30 años sin un revolcón y sin violencia política. Eso hay que cuidarlo, por frágil que sea.

¿Qué tienen en común un ‘rakataka’ y un ‘yeyé’?

Salvo lo desmemoriados y la actitud de “don’t worry, be happy”…

¿Por qué se inscribe el panameño en los partidos?

Porque algo le van a dar a cambio.

¿Por qué son políticos los políticos?

Para lo mismo que la gente se mete a los partidos: para sacar provecho.

¿Los políticos realmente creen que lo hacen bien, o es lo que tienen que decir?

Un poco de ambos. Si te rodeas de aduladores, crees que la estás botando. Pierdes la perspectiva.

¿A quiénes les mienten más los políticos, a nosotros o a ellos mismos?

Yo diría que a ambos por igual. Y acaban creyéndose sus propias mentiras.

Muchos políticos nos han hecho daño como sociedad. El que más daño nos ha hecho y por qué.

Salvo la dictadura, que mató gente, el gobierno Martinelli. Tomará años reparar el daño institucional que causó.

Patriotismo en Panamá. ¿Solo cuando juega la Selección y en noviembre o el sentimiento de pertenencia es real?

Ser patriota es pagar impuestos, tratar a los demás como te gustaría que te trataran, no robar, no botar basura en la calle. Eso es patriotismo. Sin lo primero, la banderita y el desfile no sirven para nada.

¿Por qué somos una sociedad retrógada, teniendo tanta mezcla de culturas?

Por lo provincianos y conservadores. Y porque pueblo chico, infierno grande. Por eso la gente cuida lo que dice.

Casi todos usamos máscaras y desde antes de la Covid-19… ¿Cuál es la máscara más usada por el panameño?

Puente del mundo, corazón del universo. De verdad, pensamos que este pueblito es eso. Nos comimos el eslogan.

¿Por qué somos una sociedad de parches y retazos y no de soluciones profundas?

Conformismo… Es porque nos acostumbramos a que siempre ha sido así.

¿Somos superficiales por conveniencia, por necesidad o por ignorancia?

No solo somos superficiales; somos algo más que eso. ¿Qué? No sé.

¿En qué ha mejorado Panamá, como sociedad, en los últimos 10 años?

No sabría decirte.

¿Aquí hay topes a lo que se puede aspirar según clase social y género, o en verdad todos tenemos las mismas oportunidades?

Eso ha mejorado, pero sí, todavía sin duda hay topes.

¿Dónde están los motivos del panameño, en la memoria corta o en el deseo de satisfacción?

Un poco de ambos, pero sobre todo en la memoria corta. Simplemente no recordamos qué pasó hace dos días.

¿El panameño se siente igual de capaz que el resto o, como sociedad, tenemos baja autoestima?

Baja autoestima, sobre todo profesional. Lo que mejor demuestra que somos aptos es el Canal, que funciona perfectamente, pero insistimos en limitar las profesiones para panameños. De nuevo, el provincianismo.

Entonces, ¿ser crisol de razas no nos impulsa a ser más creativos, sino que nos produce inseguridad?

Nos produce inseguridad, y no entiendo por qué. Tuvimos 30 mil gringos metidos aquí 100 años, los españoles, y no pasó nada. Ahora nos atemorizan. Qué contradicción de la globalización.

¿Qué episodios históricos nos han vuelto tan cómodos? ¿O es precisamente la falta de esos episodios que nos hacen necesitar salir de la zona de confort?

Es precisamente por la falta de episodios, conflictos y situaciones de vida o muerte. Además, por la naturaleza de los primeros capitalinos, acostumbrados a negociar. Si la gente está contenta y con la barriga llena, ¿para qué salir de la zona de confort?

¿Cuáles son los efectos de la dictadura en nuestra personalidad como sociedad?

Afianzó el gusto por el gamonal, por el señor que manda. Nos gusta tener un hombre fuerte que tome decisiones, quite, ponga y diga cómo van a ser las cosas.

¿Qué pasa en Panamá que no pasa en ningún otro país?

Las arbitrariedades sin sustento científico, ilegales, sin que nadie les ponga un alto.

Si tuviera que explicarle Panamá a un colega, ¿qué le diría?

Panamá tiene una historia profunda y riquísima, pero no salimos de la obsesión de tener a los gringos aquí.

La mentira que más nos creemos.

Que todo está bien.

Religión para el panameño. ¿Fe genuina o el que peca y reza empata?

Hay de todo, pero mayormente el que peca y reza empata. Pides perdón y puedes seguir…

¿Conservadores o doble moral?

Nos gusta tanto la moral que siempre tenemos dos.

Racismo, ¿cosa del pasado o lo estamos minimizando?

Ya no te lo gritan en la calle, pero sigue sucediendo solapadamente.

Discriminación por orientación sexual: ¿homofóbicos o hipócritas?

Homofóbicos e hipócritas. Hasta nuestro humor es homofóbico, clasista y racista.

Aquí se ha borrado la historia, tanto en los libros como en el derrumbe de infraestructura. ¿Por qué el panameño no defiende su identidad?

Porque desconoce su identidad…

Una muestra del desconocimiento de nuestra historia.

El periodo prehispánico lo cubren los libros en dos párrafos, y son 10 mil años de historia.

¿Se siente arraigado el panameño?

Debe haber cierto arraigo. Le meten una perla de más o de menos a la pollera, y ya saltan.

Usted excavó en la Catedral. ¿Qué no sabemos los panameños?

Que para meter el aire acondicionado hubo que sacar a todos los muertos de ahí. Borraron el cementerio del siglo XVIII para meter un aire. ¿A quién se le ocurre eso? Esas son las vainas que solo pasan en Panamá.

Tres nuevos símbolos patrios del panameño.

La Selección, la torre de Panamá Viejo y el Canal.

¿Cuántos antropólogos quedan en Panamá?

30, quizá 40.

Si pudiera hacer una colecta nacional, ¿para qué sería?

Para resucitar el Museo Antropológico.

¿Quién defiende a los pobres en este país?

Ellos mismos, si acaso.