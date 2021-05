aquella inolvidable salida del GP de España

Ocho años han pasado del último baño en champán de Alonso como vencedor de una carrera de F1 (no de otras categorías), una carrera que se cuajó desde los primeros metros, una de las especialidades del piloto español. Salía quinto y antes de llegar a la meta de la primera vuelta ya se había puesto tercero. A recordar: ese adelantamiento por fuera a un Lewis Hamilton que, por entonces, aún no era el emperador. La locura se desató en las gradas.

