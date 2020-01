Apuntó a la disciplina | La Prensa Panamá

El diario Folha de Sao Paulo, por su parte, publicó en primera página una columna del ex futbolista Tostao en la que el mundialista califica como “coherente” y “corajuda” la decisión del técnico de no dejarse intimidar por las presiones para llevar a Romario.

“El enemigo número uno del pueblo”, tituló el Jornal dos Sports, decano de la prensa deportiva nacional, al referirse a la decisión del seleccionador de no escuchar los pedidos de hinchas, ex seleccionadores y hasta del presidente Fernando Henrique Cardoso para convocar a Romario.

Tras haber insistido en los últimos meses en que no contaba con Romario por razones “tácticas y técnicas”, el técnico admitió el lunes que el jugador lo decepcionó al no aceptar su invitación para reforzar a Brasil en la Copa América del año pasado en Colombia.

You May Also Like