Apuntes para una moratoria tributaria

Si bien es incuestionable que la situación del país/gobierno es más difícil por la pandemia y el pandemonio social que se vive, la finalidad de una moratoria parece hacerse imperiosa para una recuperación de los tributos o dineros adeudados. Cierto, pero conceptuamos que debe proyectarse con otras aristas o parámetros potables a la realidad económica de la sociedad; por lo que si los ingresos tributarios han disminuido, es porque los contribuyentes han quedado en esta crisis sanitaria en estado, prácticamente, de insolvencia. Siendo ello así, hay que buscar otras posibles fuentes de ingresos para recuperar la recaudación y no ceñirnos tanto a las tradicionales leyes moratorias. De ahí que lo primero que el Estado debe hacer es establecer un plazo perentorio (de ley) para que las obligaciones tributarias alcancen, de jure, estado de morosidad, y no seguir la tradicional declaratoria judicialista del “estado de morosidad”, para realizar el cobro ejecutivo y/o coactivo de sus créditos tributarios. Obviamente que las figuras de las prescripciones, excepciones y nulidades de las obligaciones, seguirán aplicables.

Nuevamente, el MEF/DGI anuncia una moratoria para el pago de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) nacionales de su competencia. En menos de una década, estas moratorias se vienen dando de manera que se ha vuelto algo vicioso y perjudicial para el Estado y los contribuyentes, dado que se ha degenerado en “premios” al irresponsable, al deudor en estado de morosidad, en tanto que al contribuyente puntual no se le reconoce ningún mérito, no se le brinda ningún estímulo o incentivo, nada.

