Apuntes de minería | La Prensa Panamá

El fin de la explotación minera esclavizada no llegó a su fin con la liberación de los esclavos, pues las argucias jurídicas vinieron a revestir de legalidad o legalizar la situación con leyes o códigos, pactos, tratados, convenios, acuerdos, concesiones, contratos-leyes, etc., etc. La extracción sin dios, sin fe ni ética persisten: pululan los huaqueros en busca de promontorios funerarios, otros delincuentes se roban las reliquias de los museos, depredadores saquean nuestros ríos y medio ambiente, empresarios inescrupulosos explotan nuestros mineros y funcionarios del Gobierno regalan nuestras aguas, islas, tierras, riberas y playas, incluso nuestra posición geográfica en nombre del turismo, la navegación canalera, el desarrollo nacional. (¿acaso es la minería una industria?)

