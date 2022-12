Apuntan al Gobierno por fracaso en contrato minero

En tanto, First Quantum Minerals Ltd., aseguró que el contrato se extendió en 2017 y sigue siendo vigente hasta el 2037, situación que negó el mandatario.

Desde First Quantum Minerals Ltd. manifestaron estar decepcionados por las acciones del Gobierno y aseguran haber estado muy cerca de un acuerdo que garantizaba el futuro a largo plazo de la mina, antes de que el Gobierno detuviera las discusiones y anunciara planes para ordenar a su subsidiaria la suspensión de las operaciones.’

