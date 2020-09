Aprueban nueva medida para que los taxistas puedan transportar más de un pasajero

A partir del próximo lunes 7 de septiembre, los conductores de taxis podrán transportar más de un pasajero si es de una misma burbuja familiar.

Esta medida fue aprobada este jueves, luego de una reunión que realizaron funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) con dirigentes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y de la Empresa Mi Bus.

De igual forma, se le recomienda a los usuarios no manipular la mascarilla dentro de las unidades de transporte sean selectivos o colectivos, no conversar, no usar teléfono celular y no ingerir alimentos.

El asesor del despacho superior del Ministerio de Salud, Alessandro Ganci, informó que la reunión fue satisfactoria, porque se garantizó la seguridad en el transporte, que es necesaria para la reactivación económica proyectada desde este lunes 7 de septiembre.

Por su parte, el director de Logística y Transporte de la empresa Mi Bus, Juan Yao, comentó que la empresa se compromete, como lo ha hecho, a garantizar la seguridad y transporte de los pasajeros que requieran el servicio, cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

Mientras los representantes de la Canatra aceptaron la propuesta y se comprometieron a evaluar cada semana el desempeño de las estadísticas de la pandemia, verificando los contagios y que el 27 de septiembre se reunirán para revisar lo actuado en materia de transporte.

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó varias fechas para la reapertura de nuevas actividades económicas, cumpliendo con las medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud en la denominada nueva normalidad.

Entre las nuevas actividades que volverán a abrir sus puertas desde este lunes 7 de septiembre están la de la industria de la construcción y actividades relacionadas (ingenieros, arquitectos, administradores de proyectos, contratistas, servicios de mudanza y acarreos); área económica especial Panamá Pacífico; Zona Libre de Colón y zonas francas; marinas privadas y pesca deportiva; Sastrerías, modisterías, zapaterías y lavaautos.

No será hasta el próximo 14 de septiembre que se levantará la restricción de movilidad por género.

Desde ese día el toque de queda será de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. de lunes a sábado, mientras que la cuarentena total se mantendrá los domingos.

En relación con los salvoconductos, estos quedarán sin efecto, a excepción de compañías que por su actividad económica requieran la movilidad de sus colaboradores en horarios de toque de queda.