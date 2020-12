Aprueban medidas para facilitar cobro de factura eléctrica

Consultada sobre el cumplimiento de los clientes con los arreglos de pagos por moratoria, ENSA informó que de los 160 mil clientes que están en acuerdos de pago con base a la Ley 152 de 2020, el 50% ha cumplido. De esa cifra, poco menos de la tercera parte (16%) ya abonó la totalidad. No obstante, el otro 50% de clientes residenciales y comerciales beneficiados, actualmente presenta mora de dos o más letras del convenio. Este diario también elevó la consulta a Edemet-Edechi (Naturgy), pero no hubo respuesta.

Ante este panorama, los clientes de ENSA, Edemet y Edechi que sean dueños de viviendas o locales comerciales, y los que no sean dueños, no podrán solicitar la cancelación del servicio de cuenta o cuentas de energía que hayan sido beneficiadas por la Ley 152 del 4 de mayo de 2020 de moratoria, hasta tanto realicen el pago de la totalidad del saldo.

