Aprueban extradición a Estados Unidos de Alex Saab, supuesto testaferro de Maduro

El caso Saab ha sido controvertido porque tanto la ONU como un tribunal regional africano se han pronunciado a favor de él. En junio de 2021, el Tribunal de la CEDEAO, conformado por Estados de África Occidental, confirmó la sentencia que había publicado el pasado 15 de marzo: su detención fue ilegal y, por tanto, debía quedar en libertad inmediata. Además, señaló que no puede ser extraditado a Estados Unidos. Un tire y afloje entre abogados, jueces y opinión pública que pareciera no tener final.

