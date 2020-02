Aprueban en primer debate proyecto que reforma beca universal

El proyecto original sufrió modificaciones en 11 de sus 15 artículos, lo cual incluyó la eliminación del número 7 (relativo a ausencias no justificadas de los estudiantes), la anexión de uno nuevo y la introducción de algunas consideraciones que contenía una iniciativa legislativa que en su momento presentó el diputado de Bocas del Toro Abel Becker para modificar la beca universal, las cuales no fueron detalladas.

