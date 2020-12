Aprueban acto ‘ilegal y discriminatorio’ en licitación de Aeropuerto de Tocumen

En la licitación participaron BDO Audit, S.A., Deloitte Inc., Ernest & Young Limited Corp., y Nexia Auditores Panamá. Sin embargo, Tocumen S.A., consideró que, de los cuatro proponentes, solo Deloitte Inc., cumplió con el requisito añadido en último momento.

En la resolución, el TACP anula parcialmente el pliego de cargos, para invalidar el requisito en mención, “por se contrario a la ley de contrataciones públicas, es decir, por tratarse de una condición que no garantiza la igualdad de los proponentes”, pero mantiene la decisión de Tocumen, S.A., de adjudicar la licitación a Deloitte Inc.

