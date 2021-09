Aprueban $36.8 millones más para la Asamblea Nacional

Relató que cuando él se movió al pleno, que sesionaba paralelamente, sus colegas aprovecharon su ausencia para alterar el orden del día de la Comisión y avalar los fondos. “Yo estuve todo el día ahí, con excepción de unos minutos en los que me moví al Pleno para cuestionar al ministro del Mici [Ramón Martínez] sobre el tema de minería [que no fue]”, dijo.

El crédito fue sometido a consideración de la Comisión de Presupuesto, un día después de haberse publicado en la Gaceta Oficial, sin embargo pasó desapercibido, pues no fue transmitido por el canal legislativo y tampoco por los medios de comunicación, ya que con la última medida de esa instancia, los periodistas que no se hisopen todos los lunes tienen prohibida la entrada a la Comisión.

