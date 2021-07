Aproximación poética a la negociación minera

“Todavía puedo ver correr al niño que fui. El niño que al huir sin rumbo se perdió en el ocaso y ya no regresó a casa. El niño que esperamos en vano hasta el amanecer.

Todavía le oigo llorar a escondidas sin saber que esquirla de vidrio o de lodo partió su corazón. Su mirada es la del animal que expira calcinado en la pira del sacrificio. Su ausencia es la ofrenda inmerecida y la honda cortada.

Quisiera verle solo una vez más en la misma esquina donde nos bifurcó la vida. Una vez más, sin reproches ni lágrimas; pero no, ya nunca volverá. Al desvanecerse se borraron en la bruma los días naranjas y los descubrimientos alarmantes de la incansable infancia.

No sé si en realidad aquel niño ingresó al mundo o si solo pasó de costado. Ya no puedo precisar si vivimos los mismos años o si extraño a alguien que nunca tuve y perdí.

Aún lamento no poder bañarme bajo los aguaceros donde nos empapamos con los sueños que quedaron esparcidos como charcos plomizos en la calle y se evaporaron.

Es inútil abrir la cripta donde yacen estos recuerdos ilusos que solo sirven para maltratarme. No queda nada de él ni de mí. No está en la casa donde nacimos, ni en la que moriremos. No está en la acera donde jugamos, ni en la curvatura del miedo que nos dominó al crecer. No está escondido en el crepúsculo ni en el mediodía del verano. Nada se llevó consigo, nada me dejó de recuerdo. Solo se esfumó y no quedó ni un vestigio.

El tiempo no fue nuestro bálsamo, sino nuestro veneno. Aquel niño ha muerto y aún llevo a cuestas su cadáver, sin encontrar la tierra sin dolor donde enterrarlo.

Fragmentos del libro: Muertes sucesivas

Autor: Manuel Orestes Nieto

Fuente: circulodepoesía.com

El pasado 14 de julio, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo designó una comisión de alto nivel para la renegociación del contrato de Minera Panamá. La comisión tiene 11 miembros: los ministros de Ambiente, Milciades Concepción; Comercio e Industrias, Ramón Martínez; Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata. Además, la comisión cuenta con la experticia de tres veteranos negociadores del torrijismo puro y duro: el abogado Adolfo Ahumada, el internacionalista Nils Castro, y el diplomático-politólogo Marcel Salamín, quien tuvo vínculos anteriores con el sector minero. Completan el onceno nacional el diputado Roberto Ábrego, y los geólogos Daniel Esquivel y Ana Méndez (ambos vinculados al sector minero), y el escritor y diplomático Manuel Orestes Nieto.

Esta comisión negociadora pretende ser una réplica del cuerpo de negociadores que en la era dorada del general Omar Torrijos, produjeron el Tratado Torrijos Carter, con el cual Panamá recuperó su soberanía sobre todo el territorio nacional y asumió exitosamente la administración del Canal de Panamá.

Sin embargo, la composición de la comisión dista mucho del olimpo diplomático de la década de 1970. La presencia de comisionados abiertamente mineros, equivaldría a que en las negociaciones del Canal de Panamá, hombro con hombro, con Aristides Royo y Rómulo Escobar Betancourt, hubiesen estado un general de cuatro estrellas y un almirante de una flota naval de Estados Unidos como negociadores panameños.

El primer principio de toda negociación es que los negociadores representen los verdaderos intereses de la parte en cuyo nombre negocian. Un requisito sine qua non de esta negociación es que tanto la minera como el Estado panameño presenten desistimientos a sus recursos de aclaración a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró el contrato Ley 9 de 1997 como inconstitucional. (Ayer en la tarde, la CSJ, negó estos dos recursos, lavándole la cara a las dos partes y “caso cerrado”).

Otro elemento de confianza para que las negociaciones sean legítimas es que cada uno de los negociadores panameños, la empresa minera, sus cabilderos, abogados, contratistas y subcontratistas, suscriban un pacto de integridad y un compromiso de que ninguno de los participantes que actúa a nombre del Estado panameño, podrá trabajar en el futuro con la empresa minera, sus contratistas y subcontratistas. Cerremos la puerta giratoria de los conflictos de intereses en los asuntos públicos.

EL CONTENIDO DE LA NEGOCIACIÓN

Hay quienes nos creen locos, o carentes de sentido por habernos atrevido, a decirle ¡NO! a la mina dicen que es gratuita inquina, a los grandes inversores tildándonos destructores, de mentalidad mezquina.

¿Son locos, en Argentina, en los pueblos de Chubut los que reclaman salud, en Catamarca y San Juan en Mendoza los que están, en contra de La Alumbrera locos los de la frontera, y en Ranchillos – Tucumán?

¿Locos también estarán, en Río Negro y Neuquén deben estar hasta el cien, en La Rioja y Navidad reclaman por necedad, en La Fortuna y Desquite y en Esquel que no permite, pisotear su dignidad?

¿Tiene alguna enfermedad, la gente cajamarquina que dijeron ¡NO! a la mina, más de veinte mil en coro? lo cierto es, que el maldito oro, agudizó su pobreza sin reflejar en su mesa, eso que llaman tesoro.

Ese ¡NO! fue tan sonoro, en nuestra ciudad del queso de ¡Patriótico suceso!, catalogó el mundo entero cuando el pueblo ganadero, se volcó entre mil detalles bloqueando plazas y calles, para frenar al minero.

Nuestro valle limonero, San Lorenzo, en Tambo Grande con mangales que se expanden, cual verde sabana fina como una inmensa cortina, o puño de mil colores Pueblanos y agricultores, le dijeron ¡NO! a la mina.

No hay mentalidad mezquina, ni falsos ecologistas ni locos ni comunistas, cuando reclamamos vida agua pura, aire y comida, en vez de cianuro y ruina gritándole ¡NO! a la mina, y que nadie nos lo impida.

No! a la mina

Autor: Eliseo León Petrell, peruano

Fuente: noalamina.org

Tener un escritor como parte del equipo de negociación es un lujo, porque permite dar una noción del juicio de la historia a lo negociado. Todo el equipo negociador sabe que la opinión pública cuestiona la falta de una comisión negociadora similar para los temas de Panama Ports y de NG Power. Así que el juicio de la historia, ya tiene varias audiencias celebradas muy negativas para la defensa de este caso. El equipo negociador sabe que existe una gran conciencia ambiental, dentro y fuera de Panamá, que el país ha adquirido importantes compromisos internacionales que está poniendo de lado para abrir sus entrañas a la minería metálica a cielo abierto. Como escribió el poeta peruano Eliseo León Petrell, las protestas contra la minería en aquellos países que sí tienen ecosistemas áridos o desérticos, y una tradición de minería industrializada, nos debe servir de alerta.

¿Qué debería obtener Panamá de esta negociación? Los voceros del gobierno dejan ver que este es un problema de dólares y centavos. Incluso, videos en las redes sociales proponían un modelo paritario de distribución entre la empresa minera y el Estado panameño. Según esta idea, así se salva el grado de inversión, el Seguro Social y hasta las finanzas públicas. Casi, casi es la segunda parte de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

Creo que muy probablemente, algunos negociadores panameños estén sintonizados con ese “niño perdido” del poema de Orestes Nieto, Panamá debe buscar en la negociación lo mismo que persiguió en 1970: soberanía. Dentro de la concesión minera manda la mina. No hay autoridad de aduanas, Ministerio de Salud, CSS, o Ministerio de Ambiente, dentro de la concesión. Para que las autoridades panameñas entren, deben “avisar” con antelación, es decir, pedir permiso como si se tratara de la vieja zona del canal. Nuestro país no sabe qué se hace, cómo se hace, cuánto se exporta, que se exporta, y por supuesto a cuánto se vende. Todo eso se lo dice la minera al gobierno de turno. Panamá debe ser soberana sobre la zona minera.

Lo segundo que debería buscar Panamá es su desarrollo sostenible. La minería metálica es una de las actividades más contaminantes en la faz de este planeta. El Estado panameño viene cometiendo una serie de errores garrafales desde que en 1988, en las postrimerías de la dictadura militar, se reformó el Código Minero para atraer capitales extranjeros. La minería metálica no va a desarrollar este país como tampoco lo hicieron las bananeras, el oleoducto, o incluso el Canal de Panamá. Nuestro país necesita que esta negociación diseñe un marco jurídico de respeto, que fomente la institucionalidad, y que comprometa al Estado a una moratoria minera en el resto de la República. La mina de Donoso no debe ser la primera de muchas, si no la única permitida por un grave error histórico y conflictos de intereses de los gobernantes de turno. La Reforma al Código Minero en esta materia debe tener un sólo artículo: “La República de Panamá no otorgará concesiones de exploración o explotación de minerales metálicos”.

Panamá no debe reconocer créditos fiscales, exoneraciones arancelarias, o dispensas laborales. A los trabajadores de la mina se les debería hacer un examen periódico para determinar si hay presencia de tóxicos en su cuerpo. e incluso darle seguimiento a aquellos que hayan renunciado, o que fueran desvinculados de la empresa o sus contratistas.

En esta comisión de alto nivel faltan las voces de los científicos y líderes sociales que conocen y defienden a Panamá. Aun así, hay destacados patriotas en su seno que entienden que: la lucha canalera, fue la lucha del siglo XX. La lucha por la ética del cuidado y de la responsabilidad socio ambiental es la del siglo XXI. Por eso es importante que un poeta esté presente en esas negociaciones, ya que la lírica de la poesía tiene la capacidad de describir correctamente una tragedia, o las grandes esperanzas perdidas de un pueblo.