“Aprovecho cada día para aprender de Neymar y Mbappé”

No es un secreto que son legión los futbolistas a los que les encanta jugar a las consolas. Es por eso que no es extraño ver a Pablo Sarabia en la Exposición Game ON de la Fundación Canal (Madrid), dedicada a repasar la historia de los videojuegos desde 1972.

El madrileño ha sido uno de los grandes nombres del fútbol español en este 2019. Su impresionante temporada en el Sevilla le valió el debut con la selección española, de la mano de Robert Moreno, y su fichaje por el Paris Saint-Germain, que no dudó en poner los 20 millones de euros de su cláusula. En el capital francesa comparte equipo con Neymar y Mbappe y sueña con levantar la Champions, aunque yendo partido a partido, la nueva moda del balompié actual, y con acudir a la Eurocopa de la mano del ‘nuevo’ seleccionador, Luis Enrique.

¿Es muy fan de los videojuegos?

Sí, me gustan bastante. Con mis amigos juego algunas veces, sobre todo ahora al Call of Duty y también al FIFA le metemos alguna partida, sobre todo cuando tengo amigos en casa. La feria me está gustando mucho porque ves consolas que tenías antes y que te remueven un poco ahí sentimentalmente, he pasado muchas tardes con mis amigos, primos y familia con ellos. Y también ves otras consolas que no sabía ni que existían, ves con lo que jugaban a lo mejor tus padres.

¿Hay mucho enganche entre los futbolistas en las concentraciones?

Los futbolistas jugamos bastante. No tanto en las concentraciones, que aprovechas más para descansar, pero en casa hay bastantes que juegan. Con Internet puedes jugar con quien sea.

Su 2019 no puede haber sido más positivo. Acabó como estrella del Sevilla, la selección, fichar por el PSG…

Sí, ha sido un año increíble. Fue un año muy especial en el Sevilla, luego me vino la oportunidad de poder fichar por el Paris Saint-Germain, que es un equipo entre los cinco mejores del mundo. En lo personal, muy contento de seguir avanzando, seguir progresando, que es lo fundamental en un jugador.

¿Como es convivir con estrellas tan mediáticas como Neymar o Mbappe?

Es especial. Son jugadores que tienen mucha repercusión, pero a la vez son personas absolutamente normales. Les estoy muy agradecido porque la integración ha sido muy buena con ellos, en el día a día aprovecho para aprender de ellos a nivel futbolístico.

Tiene su parte buena, pero también mala. Son indiscutibles y quitarles el puesto suena a utopía.

La competencia arriba es brutal. Estoy contento porque el míster confía en mí, me lo dice y cada vez que puede me intenta dar minutos. Yo le estoy respondiendo, que también es importante, así que estoy contento, sabiendo la dificultad que tiene jugar en un equipo como el Paris.

La exigencia es máxima en su nuevo club. Todo lo que no sea ganar la liga francesa y llegar muy muy lejos en la Champions, o incluso ganarla, suena a fracaso.

No nos tenemos que centrar en ganar, ganar y ganar. El camino que debemos seguir es el de ganar cada partido y seguir formando un buen grupo y un buen equipo. Es fundamental para poder llegar lejos en la Champions, ser un buen grupo y estar preparado para esos momentos.

¿Como ve este año al Sevilla? Tercero en la Liga y a pocos puntos de Madrid y Barça.

La verdad es que Monchi siempre acierta. Parece que no pero siempre acierta de pleno con sus equipos. Es verdad que ha habido muchísimos cambios pero tienen una baza muy importante, que es el entrenador. Lopetegui es un gran entrenador, y si encima tiene recursos, pues te hace un equipo como el que está haciendo. Estamos viendo a un Sevilla muy bien estructurado, con las ideas muy claras, y defensivamente con un nivel muy alto. De ahí que puedan estar terceros, personalmente me alegro mucho.

Otro de tus ex, el Getafe, también está sorprendiendo. Cuarto la anterior jornada, ahora sexto…

Sí, me encanta también ver que el Getafe está tan bien. Otra vez hay que nombrar al entrenador, Bordalás ha hecho un equipo muy compacto, muy difícil de ganar, con una intensidad defensiva impresionante y de ahí vienen los logros.

Es canterano blanco y este año has vivido dos partidos contra el Madrid. Primero un 3-0, después un empate que nada tuvo que ver con el primer partido. ¿Qué ha cambiado en el Madrid?

El cambio ha sido muy grande para bien. Sobre todo la primera parte contra nosotros en el segundo partido jugaron muy bien, con una intensidad muy alta, jugando de lado a lado, teniendo oportunidades. Todos sabemos que el Madrid es el Madrid, en Champions evolucionan, cambian el chip y dan el nivel que dieron en ese segundo partido.

Zidane recibió muchas críticas por no hacer una revolución, pero el tiempo le está dando la razón parece.

Los jugadores que tiene son muy competitivos y muy buenos, había que darles tiempo. Todos los jugadores pasan por altibajos en la condición física, hay que dar tiempo para que el nivel futbolístico sea mayor. Todos sabemos que en el Madrid se exigen resultados ya, ya, ya.

Estamos en año de Eurocopa. Supongo que será un sueño poder ir con España.

Sí, con muchas ganas de estar en la lista. Voy a trabajar día a día para estar, intentar ganar los máximos minutos y responder con todo mi fútbol en el Paris para poder estar.

¿Desde fuera, cómo ha vivido toda la polémica de la selección?

Nosotros nos hemos mantenido al margen, no tenemos nada que decir ahí.

A usted le llamó Robert Moreno, confió en usted. No sé si le ha dado un poco de rabia todo lo que le ha pasado.

Yo siempre le voy a estar muy, muy agradecido porque me ha dado la oportunidad de cumplir uno de mis sueños.

Y ahora Luis Enrique. Toca convencerle de que también le llame.

Por supuesto, voy a intentar seguir en la dinámica que tengo e intentar estar en la próxima lista, con la máxima ilusión.

¿Tiene España opciones reales de ganar la Eurocopa?

Sí, tenemos que seguir trabajando, con la misma idea de grupo. En una Eurocopa gana un equipo, el bloque, estar trabajado. Hay equipos muy buenos pero nos veo con opciones.