aprovéchate de sus propiedades anticancerígenas, antioxidantes y antiinflamatorias

El aporte de fibra no es demasiado elevado, pero su consumo mejora el tránsito intestinal y contribuye al correcto funcionamiento del aparato digestivo . Por otro lado, posee un alto contenido de vitamina C y de carotenoides, que son los que hacen que tenga ese color tan característico. Además, en el pomelo rosa destaca la presencia de betacaroteno y licopeno, con potentes propiedades antioxidantes .

You May Also Like