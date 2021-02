Aprendizaje que ha dejado la pandemia

Hay que tener cuidado en no entrar en una guerra de precios que a la postre puede ser peor, porque los clientes no van a permitir ningún incremento o equilibrio en el futuro cercano.

Para todas aquellas personas que no somos administradores, sino vendedores, la lección aprendida ha sido grande, no solo en la preparación de paquetes turísticos, sino también en el ámbito de la organización. En la parte administrativa he llegado a la conclusión de que para mantener a flote cualquier negocio es importante contar con un administrador que se encargue del manejo de las cifras, pago de los gastos en el tiempo correcto, evitar los incrementos innecesarios, mucho más, en medio de una crisis económica y sanitaria como la que ha provocado la pandemia respiratoria.

