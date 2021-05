“Han sido dos semanas de confinamiento y lo que hice fue organizarme para seguir trabajando desde casa . Hacía los directos de El Hormiguero y volcada en mis próximos proyectos. Te aseguro que no me he aburrido”, ha contado.

Respecto a su nueva colección de baño, Pilar Rubio ha indicado que la ideó “durante el confinamiento y con mucho contacto con la fábrica a la que no he podido viajar por la pandemia”.

Tal y como ha revelado Rubio en una entrevista en ABC, la costura ha sido una de las habilidades que ha heredado de su madre. “Aprendí a coser con seis años porque mi madre es modista y me he criado con una máquina en las manos”, ha contado.

