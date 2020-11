aprender con Beethoven, animarse con Wagner

Sin embargo, para alguien más retraído, “al que le gusten los detallitos”, le recomendaría Mozart, con su melodía acompañada, su elegancia y su claridad . Para las personas “supersensibles, apasionadas”, Mahler es más apropiado. También hay que tener en cuenta el país de origen del autor, porque el barroco de Bach –alemán, más denso– no se parece al de Vivaldi –italiano, más ligero–. Al final, suele haber conexión. “ La música está en relación directa con el ser humano, porque el sonido es vibración y nosotros, también. Me parece algo precioso”.

Durante la primera parte de ¿Por qué es especial? los músicos se prestan a las licencias de su director, adelantando partes llamativas de la pieza de ese día, gesticulando o haciendo guiños –sin estridencias– . Quien lleva la batuta no está allí de adorno. Un director, explica Martín, “sirve para unificar pulsaciones, para que todos sintamos la música al mismo tiempo, a la misma velocidad, que todos respiremos juntos”. Además, hay que cuidar el balance y lograr la articulación de cada frase musical. Sabe de lo que habla: con 12 años ya componía piezas “sencillitas” para cuarteto de cuerda. Le movía una “curiosidad por el efecto del sonido” que no ha desaparecido con el tiempo.

Es evidente que la influencia del alemán va más allá. Tanto, que hasta el Stand by Me de Ben E. King , entre otros temas inolvidables, bebe de aquella sinfonía inicial. Estas cosas las cuenta desde el escenario –en camiseta y zapatillas–, batuta en mano, Edgar Martín (41) , director al frente de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis.

Aunque no supiéramos nada más de este genio romántico, sí conocemos algunas de sus piezas más famosas, como la Para Elisa, el Himno a la Alegría –adoptado como himno europeo– y, seamos o no conscientes, el Minueto del Septimino . Si esta última no la han adivinado, quizá deban recordar la cabecera de una popular serie animada de finales de los 70: Érase una vez… el hombre. Curiosamente, en la versión original francesa optaron por Bach y su Tocata y fuga en re menor.

