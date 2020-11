Otras consideraciones que se pueden tomar en cuenta y que puede influir en aprender a vivir, es no preocupase por tener el control de todas las cosas que nos rodean. Debido a que nos llenaremos de ansiedad y no tendremos paz. “Nadie controla a nadie”. En algún momento habrá una revelación. Porque tenemos el libre albedrío.

You May Also Like