Aprendamos a convivir con el coronavirus

Para comenzar, subrayo que, aunque el número de casos diarios ha disminuido en un 25 % desde principios de julio hasta la semana pasada, seguimos siendo el país de América con más casos semanales reportados por habitante. Esa es una mala noticia, pues, de seguir así, llegará el momento en el que nuestra red de servicios de salud no se dará abasto para atender a los pacientes que lo requieran. Muchos aducen que es porque hacemos más pruebas y detectamos más casos que otros países, y eso es muy cierto. Panamá es uno de los países que realizan más pruebas por habitante y, desde hace dos meses, las actividades de trazabilidad han mejorado de forma importante. No obstante, hay que buscar la forma de que las personas detectadas acepten aislarse en los hoteles disponibles, en lugar de mantener la cadena de contagio activa en sus vecindarios, trabajos y casas.

Pero esos indicadores que nos proporcionan esperanzas requieren de algunas consideraciones adicionales; pues, el virus está ahí afuera y cada vez que salimos a la calle, tenemos un encuentro cercano del primer tipo con el enemigo. Y, dependerá de nosotros que no nos consiga. Además, no olvidemos que el período de incubación de la enfermedad es de alrededor de dos semanas, por lo que el verdadero fruto de nuestro esfuerzo lo veremos a partir del 7 de septiembre.

