Apps, robots, sistemas anticovid… los avances tecnológicos para devolver a la normalidad a la hostelería pese a la pandemia

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron el pasado miércoles un documento que incluye un horario común nacional para el cierre de bares y discotecas. Los bares podrán permanecer abiertos hasta la 1 de la madrugada, dejando de servir a las 12 AM. Por otro lado, las discotecas cerrarán a las 2 AM y, si no hay riesgo o el nivel de alerta es 1, podrá mantenerse hasta las 3.

