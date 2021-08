Apple ya ha lanzado la versión beta del sistema operativo iOS 15, pero su público espera más novedades

Apple presentó a principios de año la actualización de algunos de sus sistemas operativos en su evento Worldwide Developers Conference (WWDC). Entre ellos, se encontraba iOS 15 y recientemente ha lanzado su versión beta al público.





Sin embargo, en el WWDC 2021, Apple no anunció muchos de los productos en los que se rumoreaba que estaban trabajando. En esta publicación, comentaremos algunas de esas actualizaciones que de momento no se han presentado oficialmente, pero que los fans de la marca siguen esperando.

Soporte de pantalla extendido para iPads con monitores

A pesar de que Apple haya aplicado el control universal, que sirve para controlar el iPad con el teclado o el ratón del Mac, todavía no se puede conectar el iPad a otra pantalla conectada. Esta herramienta conseguiría una mayor productividad para aquellos que trabajen con estos aparatos de la marca.

No obstante, que aún no se haya aplicado esta función no implica que no lo vayan a hacer en el futuro.

Mayor duración de la batería para Apple Watch





El nuevo sistema operativo de WatchOS 8 para sus relojes inteligentes ha supuesto una gran mejoría en lo que respecta a sus funciones para la salud y en sus aplicaciones. Pese a ello, todavía no parece que vayan a incrementar la duración de su batería ni a aplicar un modo de bajo consumo.

Esta herramienta sería de gran utilidad, sobre todo para aquellos que la usan mientras duermen para monitorizar su sueño.

Funciones de iPadOS para M1 iPad Pros

Sin duda, la tecnología M1 de los iPad Pros de Apple mejoraron su rendimiento y su autonomía. A pesar de esto, la tableta sigue teniendo las mismas aplicaciones y el mismo sistema operativo que los demás iPad.

Por lo tanto, la diferencia entre los iPad Pros y los iPad normales no es tanta. Se esperaba que con la actualización del sistema operativo iPadOS 15, la marca aplicase nuevas funciones para los iPads Pros, pero no fue el caso.

Actualizaciones de CarKey

La marca presentó en el WWDC del año pasado CarKey. Esta función permite agregar llaves virtuales de automóvil al Apple Wallet para abrir y cerrar el coche al usar un chip NFC en el iPhone. Se esperaba que en 2021 trajese novedades con respecto a la CarKey, pero no fue así.

