Apple y Google empiezan a probar su sistema

Se espera que esta herramienta esté lista para mediados de mayo -el proyecto se anunció a principios de abril-. No obstante, según algunos medios estadounidenses, la mitad de los ciudadanos del país norteamericano no estaría dispuesta a usar este sistema. Ahora habrá que ver si estos gigantes son capaces de convencer al público para utilizar su propuesta .

You May Also Like