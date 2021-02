Apple trabaja en baterías magnéticas

La batería se uniría a la parte posterior del iPhone 12 utilizando el sistema MagSafe, que todos los teléfonos nuevos usan para cargar y emparejar otros accesorios. Algunos prototipos de la batería tienen un exterior de goma blanca, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque el producto aún no es público. El nuevo accesorio diferiría de los complementos de batería de Apple para iPhone anteriores en que solo proporciona una vida útil adicional de la batería y no sirve como una funda protectora completa para el teléfono inteligente en caso de golpes o para evitar otros daños.

