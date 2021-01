Apple retira una ‘app’ que promovía fiestas clandestinas durante la pandemia

En la página de preguntas frecuentes (actualmente no disponible), los responsables reconocían el riesgo de la pandemia , pero aseguraban que la aplicación se creó para promover pequeños encuentros y no grandes fiestas, según The Verge.

Según explican en The Verge, la aplicación ha sido retirada por Apple, como han confirmado los responsables Vybe Together. T ambién se ha prohibido su cuenta en la plataforma TikTok , y la web (salvo la página principal, que permanece accesible).

