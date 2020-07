Apple podría haber filtrado su iPhone 12 en este vídeo sobre el teletrabajo

¿Cómo sabemos que se trata del nuevo iPhone ? Aunque no se puede ver una cámara LiDAR -una de las características del terminal más comentadas- porque esta se incluiría únicamente en el iPhone 12 Pro Max, claramente el dispositivo no es ninguno que hayamos visto antes de Apple: gran tamaño, color, bordes de líneas rectas -no se aprecia una curva como sí tiene el iPhone 11- y botón de silencio en el lateral revelan que estamos ante el buque insignia de los de Cupertino para la próxima temporada.

