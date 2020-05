Apple podría estar trabajando en un sistema que te permita probar aplicaciones sin instalarlas

De este modo, no haría falta descargar las apps de la App Store en tu teléfono móvil para comprobar si son del agrado del usuario, o no.

Seguro que a todos os ha pasado más de una vez: instaláis una aplicación , la probáis y, poco después, la desinstaláis porque no es lo que estabais buscando. Los usuarios de Android tienen opción de probar aplicaciones sin instalarlas , pero los de iPhone no. Al menos, de momento.

You May Also Like