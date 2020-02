Apple podría estar trabajando en un dispositivo plegable

La patente de Apple, aunque todavía es algo conceptual, presenta un dispositivo que se pliega horizontalmente y no es tan ancho como las versiones de Huawei y Samsung. No obstante, los de Cupertino patentan todo tipo de cosas que se les ocurren a sus ingenieros, aunque algunas nunca se convierten en productos terminados, por lo que las patentes no son necesariamente una forma fiable de predecir lo que está desarrollando el gigante tecnológico.

