Apple podría empezar a producir su propio coche en 2024

Parece ser que desde entonces Apple ha progresado lo suficiente como para que ahora “apunte a construir un vehículo para los consumidores”, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el proyecto que pidieron no ser identificadas, porque los planes de la compañía de la manzana no son públicos .

¿Creías que Apple no podría sorprenderte más? Los de Cupertino se guardaban un as en la manga para este 2020: parece ser que la compañía pretende entrar en la industria del automóvil y producir su propio coche para 2024 , según han confirmado fuentes familiarizadas con el asunto a Reuters.

