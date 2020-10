Apple pierde $450,000 millones, tras peores ventas

La reducción surge tras un reporte de ventas de iPhone que no alcanzaron las estimaciones de analistas y no dieron pronósticos para el trimestre de festividades. Los ingresos fiscales del cuarto trimestre del iPhone fueron de $26,400 millones, en comparación con expectativas de $27,100 millones.

Cuando se habla de la compañía más grande del mundo, no es inusual ver cifras increíblemente altas. Pero las de Apple Inc. no son lo que los inversionistas quisiera ver.

