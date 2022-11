Apple mejora el modo pantalla siempre encendida del iPhone para reducir el gasto de batería

“El problema es que bajo el Sol adapta los nits para verse bien –explicaba en un tuit-, y ahí se dispara el consumo de forma bastante loca”. Por lo general, el Always on Display de Apple funciona como una atenuación completa del panel, es decir, que bajo la luz solar y con el brillo automático, los nits aumentan y batería se gasta más rápidamente con la presencia de los colores.

La tecnología Always on Display ha llegado a los iPhone con la generación 14, concretamente en los iPhone 14 Pro y Pro Max. Supuestamente, este sistema hace que los colores negros de la pantalla sean píxeles apagados y, así, ahorrar más batería incluso con el móvil encendido.

